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Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) оголосили вже четверту підозру - СБУ

Київ • УНН

 • 23083 перегляди

Очільнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) вручили четверте повідомлення про підозру за те, що після попередніх звинувачень він продовжує поширювати дезінформацію серед парафіян про захоплення храму в Черкасах.

Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) оголосили вже четверту підозру - СБУ

Правоохоронці зібрали нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) та оголосили йому нову, четверту підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і виселення звідти служителів церкви.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно). Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий

- резюмували в СБУ.

У Службі безпеки України розповіли, що наразі триває розслідування, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років за ґратами за виправдання вторгнення рф в Україну13.02.24, 14:17 • 29437 переглядiв

Доповнення

У відомстві розповіли, що в 2023 клірику повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії рф. Матеріали цих справ скеровано до суду.

Попри це у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Крім того клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.

Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

Нагадаємо

Архимандриту з Херсона, який благословив фейковий російський референдум, повідомили про підозру у державній зраді за пособництво державі-агресору.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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