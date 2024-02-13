Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років за ґратами за виправдання вторгнення рф в Україну
Київ • УНН
Настоятеля одного з храмів Дніпропетровської єпархії УПЦ (Московського Патріархату), який підтримав вторгнення росії в Україну і виправдовував його у своїх проповідях, засудили до 5 років позбавлення волі.
Настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну був засуджений до п'яти років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України. Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.
При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми. Вирок суду набув законної сили
Доповнення
Правоохоронці додають, що чоловік також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам.
Нагадаємо
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