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Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років за ґратами за виправдання вторгнення рф в Україну

Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років за ґратами за виправдання вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 29437 перегляди

Настоятеля одного з храмів Дніпропетровської єпархії УПЦ (Московського Патріархату), який підтримав вторгнення росії в Україну і виправдовував його у своїх проповідях, засудили до 5 років позбавлення волі.

Настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну був засуджений до п'яти років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі 

Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України. Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.

При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми. Вирок суду набув законної сили

- резюмували в СБУ.

Доповнення

Правоохоронці додають, що чоловік також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам.

Нагадаємо

Послушнику Києво-Печерської лаври повідомили про підозру за виправдання вторгнення росії в Україну та вихваляння російських лідерів і дискредитацію українських воїнів.

Вихваляв "гіві" та "моторолу": настоятеля храму УПЦ МП з Вінниччини засудили до двох років за ґратами30.01.24, 12:41 • 23946 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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