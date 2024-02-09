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Виправдував росіян та організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: послушнику УПЦ (МП) оголосили підозру

Виправдував росіян та організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: послушнику УПЦ (МП) оголосили підозру

Київ • УНН

 • 23884 перегляди

Послушнику Києво-Печерської лаври повідомили про підозру за виправдання вторгнення Росії в Україну та вихваляння російських лідерів і дискредитацію українських воїнів.

Послушнику Києво-Печерської лаври, який виправдовував російське вторгнення в Україну повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, підозрюваний у ході листування в одному з месенджерів неодноразово робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії держави-агресора. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою. 

Він вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і дискредитував українських воїнів, зокрема захисників "Азовсталі".

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури послушнику Києво-Печерської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України) 

- резюмували у відомстві.

Вихваляв "гіві" та "моторолу": настоятеля храму УПЦ МП з Вінниччини засудили до двох років за ґратами30.01.24, 12:41 • 23946 переглядiв

Доповнення

Згідно з даними СБУ, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді.

Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій

- резюмували в СБУ.

Нагадаємо

Завдяки доказовій базі СБУ настоятеля храму УПЦ МП засудили до 15 років за ґратами. Чоловік входив до агентурного апарату фсб і збирав розвіддані про систему оборони Сумської області.

Виправдував росіян та організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: послушнику УПЦ (МП) оголосили підозру

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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