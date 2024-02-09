Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение
Послушнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении за оправдание вторжения России в Украину и восхваление российских лидеров и дискредитацию украинских воинов.
В футболе введут синюю карточку за нарушения: за что будут давать
IFAB планирует ввести синие карточки в футбольных соревнованиях, которые будут выдаваться за умышленное нарушение правил игры или несогласие, что приведет к 10-минутному отстранению от игры.
Чуть менее чем 100 детей остается в опасных районах Херсонщины
Чуть менее чем 100 детей остаются в населенных пунктах Херсонской области, которые постоянно обстреливают. Более 700 детей с семьями уже были оттуда эвакуированы.
Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.
Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv
Ожидается, что ЕС введет новые санкции против российских технологических и военных компаний, в том числе поставляющих боеприпасы из Северной Кореи, в рамках 13-го пакета санкций, приуроченного ко второй годовщине вторжения россии в Украину.
Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72
Военнослужащие Национальной гвардии Украины с помощью беспилотника обнаружили и уничтожили российский боевой танк Т-72, отразив попытку наступления.
ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.
Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею
Ким Чен Ын угрожал уничтожить Южную Корею и назвал ее "главным врагом" во время речи в честь основания северокорейской армии.
"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта
Раненого российского солдата из Татарстана, который потерялся, задержали украинские правоохранители и военные вблизи Авдеевки.
Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС
Парламент Словакии одобрил закрытие антикоррупционного ведомства страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС.