Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение

Послушнику Киево-Печерской лавры, который оправдывал российское вторжение в Украину сообщено о подозрении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый в ходе переписки в одном из мессенджеров неоднократно делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия государства-агрессора. Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой.

Он восхвалял высшее военно-политическое руководство рф и дискредитировал украинских воинов, в частности защитников "Азовстали".

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры послушнику Киево-Печерской лавры сообщено о подозрении в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины) - резюмировали в ведомстве.

Восхвалял "гиви" и "моторолу": настоятеля храма УПЦ МП из Винницкой области приговорили к двум годам за решеткой

Дополнение

Согласно данным СБУ, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, который подозревается в государственной измене.

В частности, как выяснило расследование, вражеский пропагандист "инструктировал" иеродиакона по записи и распространению провокационных видео искусственных беспорядков возле Лавры.

Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории.

Во время обысков по месту пребывания клирика обнаружили компьютерную технику, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий - резюмировали в СБУ.

Напомним

Благодаря доказательной базе СБУ настоятеля храма УПЦ МП приговорили к 15 годам за решеткой. Мужчина входил в агентурный аппарат фсб и собирал разведданные о системе обороны Сумской области