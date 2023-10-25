15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП, який зливав ворогу інформацію про оборону Сумщини - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату фсб і збирав розвіддані про систему оборони Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
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Насамперед ворога цікавили геолокаційні дані підрозділів ЗСУ та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.
Контррозвідка СБУ затримала російського агента у рясі в березні цього року під час спроби передачі розвідінформації до фсб.
Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення рф. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, у тому числі під час спілкування з парафіянами церкви.
Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "на темні очі" використовувати місцевих жителів, у яких випитував "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону.
"Одержану розвідінформацію російський агент передавав своєму куратору з фсб через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об’єктів з прив’язкою до місцевості. При обшуках за адресою проживання клірика та у храмі УПЦ МП виявлено мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також прокремлівську літературу", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
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