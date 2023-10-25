15 лет тюрьмы получил клирик УПЦ МП, который сливал врагу информацию об обороне Сумщины - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил настоятель храма УПЦ МП, который входил в агентурный аппарат фсб и собирал разведданные о системе обороны Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Прежде всего врага интересовали геолокационные данные подразделений ВСУ и установочные данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.
Контрразведка СБУ задержала российского агента в рясе в марте этого года при попытке передачи развединформации в фсб.
Как установило следствие, клирик был дистанционно завербован агрессором после начала полномасштабного вторжения рф. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих, в том числе во время общения с прихожанами церкви.
Для сбора разведывательных сведений предатель пытался "на темные глаза" использовать местных жителей, у которых выспрашивал "нужную" информацию под видом бытовых разговоров. Также он фиксировал локации украинских защитников, когда ездил по территории приграничного региона.
"Полученную развединформацию российский агент передавал своему куратору из фсб через анонимные мессенджеры, используя текстовые сообщения и медиафайлы объектов с привязкой к местности. При обысках по адресу проживания клирика и в храме УПЦ МП обнаружены мобильные телефоны, которыми он общался с агрессором, а также прокремлевская литература", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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