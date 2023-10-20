Справу митрополита УПЦ МП Павла передали до суду. Йому загрожує до 8 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додамо
Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.
Також він називав російську збройну агресію проти України “громадянським конфліктом”, який триває з 2014 року.
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Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
У СБУ нагадали, що своїй діяльності дотримуються “принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”.