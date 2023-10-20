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Дело митрополита УПЦ МП Павла передали в суд. Ему грозит до 8 лет за решеткой

Киев • УНН

 • 213023 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), который причастен к подрывной деятельности против Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Дело митрополита УПЦ МП Павла передали в суд. Ему грозит до 8 лет за решеткой

Детали

По материалам СБУ, митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим

Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также он называл российскую вооружённую агрессию против Украины “гражданским конфликтом”, который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

Расследование проводили при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

В СБУ напомнили, что своей деятельности придерживаются “принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины”.

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