Восхвалял "гиви" и "моторолу": настоятеля храма УПЦ МП из Винницкой области приговорили к двум годам за решеткой
Настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП) приговорили к 2 годам лишения свободы за поддержку российской агрессии и распространение прокремлевских нарративов.
Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном
Израиль объявил о скором развертывании войск на границе с Ливаном, заявив, что войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" там. Министр обороны Йоав Галант заявил, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.
В Харькове прогремел взрыв - мэр
В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе баллистических ракет.
Ремонт "синей ветки" столичного метро: подрядчик обещает завершить восстановление тоннеля уже осенью
Восстановление эстакадного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве планируют завершить до осени 2024 года. Поврежденный участок тоннеля длиной 27 метров будет демонтирован и отстроен заново, чтобы предотвратить риск обвала.
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
Экономический эксперт считает, что полномочия НБУ необходимо существенно сузить.
В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота
Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.
На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию
Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.
В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы
Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters
Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.