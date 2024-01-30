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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  152296 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144238 просмотра

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26 январь 2024, 09:56  •  275974 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Восхвалял "гиви" и "моторолу": настоятеля храма УПЦ МП из Винницкой области приговорили к двум годам за решеткой

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Израиль объявил о скором развертывании войск на границе с Ливаном, заявив, что войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" там. Министр обороны Йоав Галант заявил, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.

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Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

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В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе баллистических ракет.

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Экономический эксперт считает, что полномочия НБУ необходимо существенно сузить.

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота

Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.

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На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.

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В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.

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В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

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Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.

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