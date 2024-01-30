Восхвалял "гиви" и "моторолу": настоятеля храма УПЦ МП из Винницкой области приговорили к двум годам за решеткой

Настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП) был приговорен к двум годам за решеткой за поддержку российских террористов. Об этом заявила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Клирик распространял прокремлевские нарративы во время проповедей и личного общения с представителями религиозной общины. Кроме того, он проводил пропаганду российской агрессии в соцсетях.

Митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении в пособничестве рф

Сотрудники СБУ разыскали и задержали злоумышленника после того как он пытался скрываться от правосудия по разным адресам в нескольких областях Украины.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных доказательств суд признал задержанного виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). С учетом полного сотрудничества со следствием, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Следователи также установили, что мужчина на страницах собственного Telegram-канала он называл вооруженную агрессию рф "гражданской войной" в Украине и восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу.

Также фигурант репостил публикации и комментарии пресс-службы РПЦ, где оправдывали захват части территории нашего государства и героизировали российских оккупантов.

В СБУ отметили, что для маскировки преступных действий протоиерей писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом.

Напомним

Благодаря доказательной базе СБУ настоятеля храма УПЦ МП приговорили к 15 годам за решеткой. Мужчина входил в агентурный аппарат фсб и собирал разведданные о системе обороны Сумской области