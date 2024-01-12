Митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении в пособничестве рф

На Черниговщине митрополиту одной из епархий УПЦ (МП) заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 30 сентября 2022 года священнослужителя пригласили на "торжественное заседание" в кремлевском зале в москве. В ходе "мероприятия" состоялось подписание так называемых "соглашений" о присоединении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины к рф.

Иерарх УПЦ (МП) в церковной одежде своим присутствием фактически поддержал незаконное присоединение временно оккупированных территорий Украины к государству-агрессору.

Также подозреваемый побуждал своим примером верующих епархии оказать поддержку незаконным решениям и действиям россии.

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