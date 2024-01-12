Митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении в пособничестве рф
Митрополиту УПЦ (МП) заочно сообщили о подозрении в пособничестве россии из-за участия в мероприятии кремля, на котором одобрялась аннексия украинских регионов.
Расстрелял в спину двух мирных жителей Киевщины: военного рф приговорили к пожизненному заключению
российский солдат приговорен к пожизненному заключению за убийство двух безоружных гражданских лиц в Киевской области.
Удар рф по Херсону: количество погибших возросло до двух
В результате российских обстрелов в Херсоне погибли два человека.
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба получила около 210 жалоб относительно курения в публичных местах.
Премьер Британии Сунак уже прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Сунак посещает Киев, обещая неизменную поддержку.
Армия рф неспособна противостоять украинским FPV-дронам на левом берегу Днепра - британская разведка
Российские войска несут большие потери от ударов украинских беспилотников на левом берегу Днепра из-за недостатка средств РЭБ, о чем сообщает британская разведка.
российская компания-производитель БПЛА "Орлан" продолжает закупать иностранное комплектующие в обход санкций
российская компания "СТЦ", в частности, занимающаяся производством БПЛА "Орлан", продолжает закупать комплектующие для своих изделий даже в тех странах, где она попала под санкции.
"Несколько дней, максимум недель": Подоляк рассказал, когда может быть принят доработанный законопроект о мобилизации
Украина может принять обновленный законопроект о мобилизации через несколько недель, говорит Михаил Подоляк.
Трудовые мигранты, которых заманивают в ссс рф, получают минимальную военную подготовку, поэтому уязвимы в штурмах - Тарнавский
По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, иностранцы, которых заманивают в ВС России, проходят менее чем двухнедельную общевойсковую подготовку.
Имею очередь из клиентов, потому что делаю все "на совесть": победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис
Победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис.