Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата
Киев • УНН
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата
Депутат Винницкого областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Хмиль, который единственный не поддержал обращение о запрете в Украине московского патриархата, выступил против перехода общины храма в Ладыжине в Православную церковь Украины. Видео в поддержку УПЦ МП он опубликовал на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Когда в конце декабря прошлого года новосозданная община Православной церкви Украины на законных основаниях пыталась зайти в Свято-Казанский храм в Ладыжине, священник УПЦ МП Евгений Воробьев и его немногочисленные сторонники устроили яростное сопротивление.
В УПЦ МП попытку людей мирно зайти в свою же церковь назвали "рейдерским захватом". Именно это сообщение и опубликовал на своей странице Игорь Хмиль.
Хмиль в ноябре 2022 года был единственным депутатом Винницкого областного совета, кто воздержался во время голосования за обращение о запрете в Украине московского патриархата.
А в апреле 2023 года он так же был единственным, кто воздержался во время голосования за расторжение договоров аренды с УПЦ МП.
Дополнительно
9 января община ПЦУ таки сумела зайти в свою церковь. При осмотре помещения там было обнаружено немало пророссийской литературы.
В частности, разнообразные книги, календари "за веру, за отечество", наставления, что в молитвах надо вспоминать патриарха рпц кирилла, грамоту от предшественника кирилла алексия, и многое другое.
Контекст
В ноябре прошлого года община Свято-Казанского храма в Ладыжине на своем собрании единогласно приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Были оформлены все необходимые документы.
Наибольшее сопротивление оказал священник УПЦ МП Евгений Воробьев, сын которого учится в россии на военного капеллана.
По его "благословению" его немногочисленные сторонники применяли против прихожан ПЦУ перцовый газ и били их палками.
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата.
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