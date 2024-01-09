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На Вінниччині громада ПЦУ на законних підставах повернула собі храм. Людям натякають, що їх силою можуть звідти вигнати

На Вінниччині громада ПЦУ на законних підставах повернула собі храм. Людям натякають, що їх силою можуть звідти вигнати

Київ • УНН

 • 20562 перегляди

На Вінниччині громада ПЦУ на законних підставах повернула собі храм. Людям натякають, що їх силою можуть звідти вигнати

Сьогодні, 9 січня, вранці громада Православної церкви України на законних підставах повернула собі Свято-Казанський храм у Ладижині Вінницької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий, місцевий журналіст Роман Ковальський, пише УНН.

За його словами, ситуація на місці неспокійна. На місце прибули місцеві правоохоронці та нечисленні прихильники УПЦ МП.

Як зазначає журналіст, представникам громади ПЦУ натякають, що правоохоронці можуть силою вигнати їх з церкви.

"У Ладижині на Вінниччині українці раненько швидко зненацька повернули собі на законних підставах вже зареєстровану в ПЦУ церкву. Всі зараз там на морозі...

Тепер поз'їхалась місцева поліція і трохи прихильників мп...  І в Україні залякують українців штурмом! Народ очікує, що підтягнуть Корд з Вінниці. Але за кого він буде? Адже із документами на храм у людей всі ОК.

Але їм закидають, що поліцію про нічний штурм храму не попередили..." - написав Роман Ковальський.

Контекст

У листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині провела збори, на яких одноголосно було ухвалене рішення про перехід до Православної церкви України. Усі необхідні документи були оформлені, нова громада зареєстрована.

Наприкінці грудня люди хотіли зайти до своєї церкви.

Однак місцевий священик УПЦ МП Євгеній Воробйов, син якого вчиться у росії на військового капелана армії ворога, забарикадувався у храмі, прикрився жінками з дітьми.

Проти представників громади ПЦУ застосовували перцевий газ, їх били палицями. Тож, аби не провокувати конфлікт, люди відійшли.    

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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