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Перцевий газ проти прихожан: чим на Вінниччині завершилося протистояння священика УПЦ МП з громадою, яка перейшла до ПЦУ

Перцевий газ проти прихожан: чим на Вінниччині завершилося протистояння священика УПЦ МП з громадою, яка перейшла до ПЦУ

Київ • УНН

 • 494403 перегляди

Чим на Вінниччині завершилося протистояння священика УПЦ МП з громадою, яка перейшла до ПЦУ

У той час, коли росія відновила масовані удари по Україні, а від ворожих ракет та дронів гинуть мирні люди, в Ладижині Вінницької області місцевий священик УПЦ МП розпочав свою війну проти людей, які вирішили перейти до Православної церкви України.

Ідеться про настоятеля Свято-Казанського храму Євгенія Воробйова, який не пускає до церкви прихожан, які створили громаду ПЦУ.

Подробиці ситуації голова новоствореної громади ПЦУ, ветеран АТО/ООС Михайло Бондаренко розповів в ексклюзивному коментарі УНН.

За його словами, перехід до Православної церкви України був свідомим рішенням людей, і все відбувалося на законних підставах.

"Ми провели збори, на яких одноголосно було ухвалено рішення про перехід з УПЦ МП в ПЦУ, і передачу храму новоствореній релігійній громаді. Ми згідно з законом, згідно з документами, які були нам надані вже про перехід, хотіли вступити в свої права.

Ми прийшли до церкви, батюшка почав на нас кричати, лаятися. Ми запропонували йому відкрити ворота. Він відмовився. Усі двері в даному храмі були підперті, заблоковані бетонними блоками. І заварені зсередини. Ще до одним дверей привалили металеву шафу. Ми все-таки зайшли до храму, надали священику усі документи. Він назвав їх недійсними та підробленими", - розповів Михайло Бондаренко.

Пригадав, що поки спілкувалися зі священиком на вулиці, його нечисленні прихильники зайшли в приміщення церкви і після цього всіляко намагалися спровокувати конфлікт.

"Жінки прийшли з візками з дітьми. Це був їхній черговий спектакль. Проти нас застосовували сльозогінний газ, били палицями. З нашого боку було багато постраждалих: і від газу, і обличчя подерті, і ноги віддавлені. Це все фіксували представники поліції та СБУ. Ми на провокації не піддавалися і фізичну силу не застосовували. Щоб не робити далі балагану, були змушені розвернутися і піти", - додав Бондаренко.

Голова новоствореної громади ПЦУ наголосив, що вони й надалі будуть діяти виключно законними методами. Підкреслив, що люди, які підтримують священика, й надалі зможуть відвідувати церкву, виганяти їх ніхто не збирається.

"Далі будемо діяти згідно з чинним законодавством. Як ми і робили до цього. Якщо треба, будемо відстоювати свої права в судах.

Ми пропонували отцю Євгенію перейти на бік ПЦУ. Він відмовився.

Люди, які його підтримують, й надалі зможуть відвідувати богослужіння у Свято-Казанському храмі Ладижина. Виганяти їх ніхто не збирається", - зазначив Бондаренко.

Щодо ухваленого рішення про перехід, то, за його словами, на другий рік повномасштабного вторгнення не місце в Україні московському патріархату і будь-яким релігійним структурам, які пов’язані з росією.

Окрім цього, як розповів Бондаренко, Євгеній Воробйов не визнавав, що росія напала на Україну. А війну, яку розв’язав кривавий агресор на нашій землі, цинічно називав "громадянською".

Останньою краплею для жителів Ладижина стало те, що син священика вже скоро стане капеланом в російській армії.

"Нам поступила інформація, що син священика навчається в петербурзькій духовній академії на військового капелана",  - розповів Бондаренко.

Цю інформацію підтверджують і місцеві ЗМІ. Понад те, дистанційно в академії син Євгенія Воробйова Дмитро Воробйов почав навчатися з 2020 року. А з квітня 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення, постійно перебуває у росії. Навіть був помічений під час хресної ходи на честь олександра невського.

Також місцеві журналісти пишуть, що Євгеній Воробйов поширює проросійські наративи серед парафіян та відмовлявся відспівувати полеглих українських воїнів.

Близько 600 релігійних установ перейшли до ПЦУ від початку великої війни25.12.23, 17:05 • 28513 переглядiв

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