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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 13:31  •  101579 просмотра

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Чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

В то время, когда россия возобновила массированные удары по Украине, а от вражеских ракет и дронов гибнут мирные люди, в Ладыжине Винницкой области местный священник УПЦ МП начал свою войну против людей, которые решили перейти в Православную церковь Украины.

Речь идет о настоятеле Свято-Казанского храма Евгении Воробьеве, который не пускает в церковь прихожан, создавших общину ПЦУ.

Подробности ситуации глава новосозданной общины ПЦУ, ветеран АТО/ООС Михаил Бондаренко рассказал в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, переход в Православную церковь Украины был сознательным решением людей, и все происходило на законных основаниях.

"Мы провели собрание, на котором единогласно было принято решение о переходе из УПЦ МП в ПЦУ и передаче храма новосозданной религиозной общине. Мы согласно закону, согласно документам, которые были нам предоставлены уже о переходе, хотели вступить в свои права.

Мы пришли в церковь, батюшка начал на нас кричать, ругаться. Мы предложили ему открыть ворота. Он отказался. Все двери в данном храме были подперты, заблокированы бетонными блоками. И заварены изнутри. Еще к одной двери привалили металлический шкаф. Мы все-таки зашли в храм, предоставили священнику все документы. Он назвал их недействительными и поддельными", - рассказал Михаил Бондаренко.

Вспомнил, что пока общались со священником на улице, его немногочисленные сторонники зашли в помещение церкви и после этого всячески пытались спровоцировать конфликт.

"Женщины пришли с колясками с детьми. Это был их очередной спектакль. Против нас применяли слезоточивый газ, били палками. С нашей стороны было много пострадавших: и от газа, и лица порваны, и ноги отдавлены. Это все фиксировали представители полиции и СБУ. Мы на провокации не поддавались и физическую силу не применяли. Чтобы не делать дальше балагана, были вынуждены развернуться и уйти", - добавил Бондаренко.

Глава новосозданной общины ПЦУ подчеркнул, что они и в дальнейшем будут действовать исключительно законными методами. Подчеркнул, что люди, которые поддерживают священника, и в дальнейшем смогут посещать церковь, выгонять их никто не собирается.

"Дальше будем действовать согласно действующему законодательству. Как мы и делали до этого. Если надо, будем отстаивать свои права в судах.

Мы предлагали отцу Евгению перейти на сторону ПЦУ. Он отказался.

Люди, которые его поддерживают, и в дальнейшем смогут посещать богослужения в Свято-Казанском храме Ладыжина. Выгонять их никто не собирается", - отметил Бондаренко.

Что касается принятого решения о переходе, то, по его словам, на второй год полномасштабного вторжения не место в Украине московскому патриархату и любым религиозным структурам, которые связаны с россией.

Кроме этого, как рассказал Бондаренко, Евгений Воробьев не признавал, что россия напала на Украину. А войну, которую развязал кровавый агрессор на нашей земле, цинично называл "гражданской".

Последней каплей для жителей Ладыжина стало то, что сын священника уже скоро станет капелланом в российской армии.

"Нам поступила информация, что сын священника учится в петербургской духовной академии на военного капеллана",  - рассказал Бондаренко.

Эту информацию подтверждают и местные СМИ. Более того, дистанционно в академии сын Евгения Воробьева Дмитрий Воробьев начал учиться с 2020 года. А с апреля 2022-го, после начала полномасштабного вторжения, постоянно находится в россии. Даже был замечен во время крестного хода в честь александра невского. Также местные журналисты пишут, что Евгений Воробьев распространяет пророссийские нарративы среди прихожан и отказывался отпевать павших украинских воинов.

Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны25 декабрь 2023, 15:05 • 27348 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Перцевий газ проти прихожан: чим на Вінниччині завершилося протистояння священика УПЦ МП з громадою, яка перейшла до ПЦУ
Pepper gas against parishioners: how a UOC-MP priest's confrontation with a community that joined the OCU ended in Vinnytsia region
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