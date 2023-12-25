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okolo-600-religioznikh-uchrezhdenii-pereshli-v-ptsu-s-nachala-bolshoi-voini

Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 15:05  •  12924 просмотра

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С начала войны 589 украинских религиозных громад перешли из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. 8193 церкви, которые до сих пор связаны с москвой, действуют в Украине без необходимого изменения названия.

Почти 600 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины с начала полномасштабной войны. Сейчас 8193 церкви Украинской православной церкви (московского патриархата) продолжают работать в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Опендатабот.

"589 украинских религиозных громад перешли от патриархата страны-агрессора к Православной церкви Украины с начала полномасштабного вторжения. Больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат на Киевщине (138), Хмельнитчине (125) и Винницкой области (67)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас 8193 церкви Украинской православной церкви (московского патриархата) продолжают работать в стране. 99% или 8119 из них, несмотря на требования закона, до сих пор не показали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

За почти два года только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, показывающие связь с рф, в Едином государственном реестре. Стоит отметить, что все эти переименования происходили в течение первого года полномасштабного вторжения. В 2023 году ни одно из религиозных учреждений не получило такого названия в ЕГР.

"С начала большой войны только 8 религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре. Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано в Донецкой области - 683. Значительное количество религиозных учреждений УПЦ также осталось в Винницкой области - 534. В антирейтинг попали Днепропетровщина (527) и снова Хмельницкая область - 506 религиозных учреждений", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В начале 2024 года: Стефанчук рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП во втором чтении

Дополнение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Близько 600 релігійних установ перейшли до ПЦУ від початку великої війни
About 600 religious institutions have joined the OCU since the beginning of the great war
Новости по теме

Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны

С начала войны 589 украинских религиозных громад перешли из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. 8193 церкви, которые до сих пор связаны с москвой, действуют в Украине без необходимого изменения названия.

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