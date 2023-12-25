Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны

Почти 600 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины с начала полномасштабной войны. Сейчас 8193 церкви Украинской православной церкви (московского патриархата) продолжают работать в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Опендатабот.

"589 украинских религиозных громад перешли от патриархата страны-агрессора к Православной церкви Украины с начала полномасштабного вторжения. Больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат на Киевщине (138), Хмельнитчине (125) и Винницкой области (67)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас 8193 церкви Украинской православной церкви (московского патриархата) продолжают работать в стране. 99% или 8119 из них, несмотря на требования закона, до сих пор не показали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

За почти два года только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, показывающие связь с рф, в Едином государственном реестре. Стоит отметить, что все эти переименования происходили в течение первого года полномасштабного вторжения. В 2023 году ни одно из религиозных учреждений не получило такого названия в ЕГР.

"С начала большой войны только 8 религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре. Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано в Донецкой области - 683. Значительное количество религиозных учреждений УПЦ также осталось в Винницкой области - 534. В антирейтинг попали Днепропетровщина (527) и снова Хмельницкая область - 506 религиозных учреждений", - отмечается в сообщении.

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Дополнение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф.