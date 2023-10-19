Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з рф, повідомив у середу народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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"Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з рф! Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні, але точно не сьогодні", - написав Гончаренко.
Деталі
Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф, ухвалено у першому читанні 267 голосами "за".
По фракціях, з його слів, голоси розділилися так:
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- СН - 175
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- ЄС - 26
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- Батьківщина - 17
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- Платформа за життя та мир- 1
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- За майбутнє - 8
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- Голос - 18
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- Довіра - 12
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- Відновлення України - 0
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Нагадаємо
Кабінетом міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” (№8371) було ще в січні.
Повідомлялося, що законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.
Проектом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації“, "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“, якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.