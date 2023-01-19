Уряд вніс до ВР законопроект про заборону московського патріархату в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Кабінетом міністрів зареєстровано проект закону № 8371, яким передбачається заборона московського патріархату в Україні. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” (реєстр. № 8371).
Повідомляється, що законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.
Цитата
“Проектом Закону передбачено внесення змін до ЗУ „Про свободу совісті та релігійні організації“, „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань“, якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні.
Як повідомляв УНН, Комітет гуманітарної політики на засіданні 9 грудня рекомендував Верховній Раді розглянути законопроект № 8221, який передбачає заборону в Україні московського патріархату.