Заборона московського патріархату: Рада розгляне відповідний законопроект

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«московський патріархат в Україні нарешті заборонять! Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроект 8221», – повідомив Железняк.

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В пояснювальній записці до законопроекту повідомляється, що діяльність рпц спрямована на підтримку збройної агресії рф проти нашої держави, реалізацію геноцидної політики рф, депортації українців, а не задоволення релігійних потреб громадян України сповідувати і поширювати віру.

«рпц не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, зокрема фсб рф, фактично виконуючи функції державних службовців у релігії та реалізуючи державну політику рф через наявні у них засоби влади і впливу. Зважаючи на це діяльність рпц, її структур та організацій, які зберігають будь-яке підпорядкування з рпц, має бути повністю заборонена на території України», – йдеться в пояснювальній записці.

В документі зазначено, що така заборона відповідає практичній реалізації міжнародного права у сфері прав людини, зокрема свободи совісті, що підтверджує законодавчий досвід Латвії, де на законодавчому рівні прийнято рішення про відокремлення Латвійської православної церкви від рпц.

Нагадаємо

Експерти пояснили, у чому основна проблема діяльності упц мп та чому організацію не можна повністю заборонити.