Запрет московского патриархата: Рада рассмотрит соответствующий законопроект

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«московский патриархат в Украине наконец-то запретят! Комитет гуманитарной политики на своем заседании только что рекомендовал соответствующий законопроект 8221», – сообщил Железняк.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность рпц направлена на поддержку вооруженной агрессии рф против нашего государства, реализацию геноцидной политики рф, депортации украинцев, а не удовлетворение религиозных потребностей граждан Украины исповедовать и распространять веру.

«рпц не отделена от российского государства, а его руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, в частности фсб рф, фактически выполняя функции государственных служащих в религии и реализуя государственную политику рф через имеющиеся у них средства власти и воздействию. Ввиду этого деятельность рпц, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение рпц, должна быть полностью запрещена на территории Украины», – говорится в пояснительной записке.

В документе указано, что такой запрет отвечает практической реализации международного права в сфере прав человека, в частности, свободы совести, что подтверждает законодательный опыт Латвии, где на законодательном уровне принято решение об отделении Латвийской православной церкви от рпц.

Напомним

Эксперты объяснили, в чем основная проблема деятельности упц мп и почему организацию нельзя полностью запретить.