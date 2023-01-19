Правительство внесло в ВР законопроект о запрете московского патриархата в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Кабинетом министров зарегистрирован проект закона № 8371, которым предусматривается запрет московского патриархата в Украине. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций” (рег. № 8371).
Сообщается, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.
Цитата
“Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ „О свободе совести и религиозных организациях“, „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“, которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.
Как сообщал УНН, Комитет гуманитарной политики на заседании 9 декабря рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект № 8221, который предусматривает запрет в Украине московского патриархата.