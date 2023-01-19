Правительство внесло в ВР законопроект о запрете московского патриархата в Украине

Детали

Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций” (рег. № 8371).

Сообщается, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Цитата

“Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ „О свободе совести и религиозных организациях“, „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“, которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.

Как сообщал УНН, Комитет гуманитарной политики на заседании 9 декабря рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект № 8221, который предусматривает запрет в Украине московского патриархата.