В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать

Сегодня, 9 января, утром община Православной церкви Украины на законных основаниях вернула себе Свято-Казанский храм в Ладыжине Винницкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный, местный журналист Роман Ковальский, пишет УНН.

По его словам, ситуация на месте неспокойная. На место прибыли местные правоохранители и немногочисленные сторонники УПЦ МП.

Как отмечает журналист, представителям общины ПЦУ намекают, что правоохранители могут силой выгнать их из церкви.

"В Ладыжине Винницкой области украинцы рано быстро неожиданно вернули себе на законных основаниях уже зарегистрированную в ПЦУ церковь. Все сейчас там на морозе...

Теперь съехалась местная полиция и немного сторонников мп... И в Украине запугивают украинцев штурмом! Народ ожидает, что подтянут Корд из Винницы. Но за кого он будет? Ведь с документами на храм у людей все ОК.

Но их упрекают, что полицию о ночном штурме храма не предупредили..." - написал Роман Ковальский.

Контекст

В ноябре прошлого года община Свято-Казанского храма в Ладыжине провела собрание, на котором единогласно было принято решение о переходе в Православную церковь Украины. Все необходимые документы были оформлены, новая община зарегистрирована.

В конце декабря люди хотели зайти в свою церковь.

Однако местный священник УПЦ МП Евгений Воробьев, сын которого учится в россии на военного капеллана армии врага, забаррикадировался в храме, прикрылся женщинами с детьми.

Против представителей общины ПЦУ применяли перцовый газ, их били палками. Поэтому, чтобы не провоцировать конфликт, люди отошли.