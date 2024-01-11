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Соратник Гройсмана виступив на захист московського патріархату

Соратник Гройсмана виступив на захист московського патріархату

Київ • УНН

 • 24586 перегляди

Соратник Гройсмана виступив на захист московського патріархату

Депутат Вінницької обласної ради від "Української стратегії Гройсмана" Ігор Хміль, який єдиний не підтримав звернення щодо заборон в Україні московського патріархату, виступив проти переходу громади храму в Ладижині до Православної церкви України. Відео на підтримку УПЦ МП він опублікував на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Коли наприкінці грудня минулого року новостворена громада Православної церкви України на законних підставах намагалася зайти у Свято-Казанський храм в Ладижині, священик УПЦ МП Евгеній Воробйов та його нечисленні прихильники влаштували шалений спротив.

В УПЦ МП спробу людей мирно зайти до своє ї ж церкви назвали "рейдерським захопленням". Саме цей допис і опублікував на своїй сторінці Ігор Хміль.

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Хміль у листопаді 2022 року був єдиним депутатом Вінницької обласної ради, хто утримався під час голосування за звернення щодо заборони в Україні московського патріархату.

А у квітні 2023 року він так само був єдиним, хто утримався під час голосування за розірвання договорів оренди з УПЦ МП.

Додатково

9 січня громада ПЦУ  таки зуміла зайти до своєї церкви. Під час огляду приміщення там було виявлено чимало проросійської літератури.

Зокрема, різноманітні книжки, календарі "за вєру, за отєчєство", настанови, що у молитвах треба згадувати патріарха рпц кирила, грамоту від попередника кирила алексія, і багато чого іншого.

Контекст

У листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині на своїх зборах одноголосно ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України. Були оформлені усі необхідні документи.

Найбільший спротив чинив священик УПЦ МП Євгеній Воробйов, син якого вчиться у росії на військового капелана.

За його "благословення" його нечисленні прихильники застосовували проти прихожан ПЦУ перцевий га та били їх палицями.

Захар Подкидишев

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