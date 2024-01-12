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Митрополиту УПЦ (МП) повідомили про підозру у пособництві рф

Митрополиту УПЦ (МП) повідомили про підозру у пособництві рф

Київ • УНН

 • 23929 перегляди

Митрополиту УПЦ (МП) заочно повідомили про підозру в пособництві росії через участь у заході кремля, на якому схвалювалася анексія українських регіонів.

На Чернігівщині митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 30 вересня 2022 року священнослужителя запросили на "урочисте засідання" в кремлівській залі в москві. В ході "заходу" відбулося підписання так званих "угод" про приєднання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України до рф.

Ієрарх УПЦ (МП) у церковному одязі своєю присутністю фактично підтримав незаконне приєднання тимчасово окупованих територій України до держави-агресора.

Також підозрюваний спонукав своїм прикладом вірян єпархії надати підтримку незаконним рішенням та діям росії.

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Ганна Оніщенко

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