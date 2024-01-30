Вихваляв "гіві" та "моторолу": настоятеля храму УПЦ МП з Вінниччини засудили до двох років за ґратами
Київ • УНН
Настоятеля одного з храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП) засудили до 2 років позбавлення волі за підтримку російської агресії та поширення прокремлівських наративів.
Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП) був засуджений до двох років за ґратами за підтримку російських терористів. Про це заявила пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.
Деталі
Клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади. Окрім того, він проводив пропаганду російської агресії в соцмережах.
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Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.
Доповнення
Слідчі також встановили, що чоловік на сторінках власного Telegram-каналу він називав збройну агресію рф "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу.
Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.
У СБУ зауважили, що для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
Нагадаємо
Завдяки доказовій базі СБУ настоятеля храму УПЦ МП засудили до 15 років за ґратами. Чоловік входив до агентурного апарату фсб і збирав розвіддані про систему оборони Сумської області