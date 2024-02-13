Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП), который поддержал полномасштабное вторжение России в Украину был приговорен к пяти годам за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины. Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.

При обысках у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему 5 лет тюрьмы. Приговор суда вступил в законную силу - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Правоохранители добавляют, что мужчина также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать россиянам.

Напомним,

Послушнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении за оправдание вторжения России в Украину и восхваление российских лидеров и дискредитацию украинских воинов.

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