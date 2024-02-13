Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину
Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение россии в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.
Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей
Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, который, как ожидает Премьер-министр, также будет одобрен Палатой представителей.
Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство
В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus. Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.
На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский
Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.
Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.
Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды
Украина планирует запустить национальную систему торговли квотами на выбросы в пилотном режиме в следующем году, а полностью запустить ее до 2026 года.
После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.
Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус
Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 60-летнюю женщину и повредив троллейбус в центре города.
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье
Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.
Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается
Грязная кампания против новой команды Министерства обороны и Государственного логистического оператора продолжается.