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Благословив сальдо на фейковий референдум рф: архімандриту упц (мп) з Херсону оголошено про підозру у держзраді

Благословив сальдо на фейковий референдум рф: архімандриту упц (мп) з Херсону оголошено про підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 24306 перегляди

Архимандриту з Херсона, який благословив фейковий російський референдум, повідомили про підозру у державній зраді за пособництво державі-агресору.

У Херсоні підсанкційному настоятелю Свято-Успенського собору Олексію повідомлено про підозру у держзраді та пособництві державі-агресору, який благословив гауляйтера сальдо на фейковий референдум рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії упц (мп) Олексія, який переховується на лівобережжі регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера сальдо, ставши його духівником,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму рф щодо "приєднання" Херсонщини до країни-агресора.

Крім того, фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії рпц.

За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона. Разом з цим 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали кремля для участі в "церемонії включення" тимчасово захоплених регіонів України до складу рф.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону.

Доповнення

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за вчинені злочини.

Нагадаємо

російське православ'я захопило храми в окупованому росією херсонському лівобережжі через нібито нездатність митрополита Іоанна керувати ними. Керуючим новою єпархією вони призначили єпископа Олексія.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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