Благословил сальдо на фейковый референдум рф: архимандриту упц (мп) из Херсона объявлено о подозрении в госизмене

В Херсоне подсанкционному настоятелю Свято-Успенского собора Алексею сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору, который благословил гауляйтера сальдо на фейковый референдум рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экс-настоятеля одного из соборов Херсонской епархии упц (мп) Алексея, который скрывается на левобережье региона. После захвата областного центра он поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение гауляйтера Салдо, став его духовником, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, архимандрит регулярно приглашал его на богослужения в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к стране-агрессору.

Кроме того, фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход рпц. За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона. Вместе с этим 30 сентября 2022 года предатель был приглашен в георгиевский зал кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав рф.

Во время освобождения Херсона клирик вместе с русскими захватчиками бежал на левобережную часть южного региона.

Дополнение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за совершенные преступления.

Напомним

русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.