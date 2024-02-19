Благословил сальдо на фейковый референдум рф: архимандриту упц (мп) из Херсона объявлено о подозрении в госизмене
Киев • УНН
Архимандриту из Херсона, который благословил фейковый российский референдум, сообщили о подозрении в государственной измене за пособничество государству-агрессору.
В Херсоне подсанкционному настоятелю Свято-Успенского собора Алексею сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору, который благословил гауляйтера сальдо на фейковый референдум рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экс-настоятеля одного из соборов Херсонской епархии упц (мп) Алексея, который скрывается на левобережье региона. После захвата областного центра он поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение гауляйтера Салдо, став его духовником,
Детали
По данным следствия, архимандрит регулярно приглашал его на богослужения в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к стране-агрессору.
Кроме того, фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход рпц. За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона. Вместе с этим 30 сентября 2022 года предатель был приглашен в георгиевский зал кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав рф.
Во время освобождения Херсона клирик вместе с русскими захватчиками бежал на левобережную часть южного региона.
Дополнение
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за совершенные преступления.
Напомним
русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.
Благословил сальдо на фейковый референдум рф: архимандриту упц (мп) из Херсона объявлено о подозрении в госизмене
Архимандриту из Херсона, который благословил фейковый российский референдум, сообщили о подозрении в государственной измене за пособничество государству-агрессору.
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