Два клірики УПЦ (МП) на Закарпатті отримали підозру - СБУ
Київ • УНН
Двом священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатті СБУ повідомила про підозру у поширенні комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.
Двом клірикам УПЦ (МП) на Закарпатті було оголошено про підозру, за даними Служби безпеки України, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, ідеться про настоятеля храму та священика чоловічого монастиря у Хустській єпархії УПЦ (МП). "Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього срср", - вказали у СБУ.
За інформацією слідства, обидва клірика "публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла".
Після проведених ініційованих СБУ експертиз встановлено факти їхньої злочинної діяльності.
Під час обшуків у їхніх помешканнях було виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів, вказали у СБУ.
Обом клірикам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму).
Наразі розглядається питання про застосування запобіжних заходів.
Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) оголосили вже четверту підозру - СБУ23.02.24, 12:34 • 23083 перегляди