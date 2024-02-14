Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Уже проведена и есть результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении депутата Сергея Батрина, который является подозреваемым в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания одного из местных советов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Детали

"Экспертиза уже проведена, есть результаты", - сказали в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что пока не могут объявить результаты, ведь еще идет следствие.

Ранее

В январе 2024 года депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу.

Дополнение

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2024 года прокуратура переквалифицировала дело о подрыве гранаты в сельсовете. В дальнейшем его будут расследовать, как террористический акт, приведший к гибели людей.