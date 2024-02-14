Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: є результати психіатричної експертизи щодо депутата Батрина
Київ • УНН
Судово-психіатрична експертиза депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранати на засіданні сільської ради в Закарпатській області, в результаті якого 26 людей отримали поранення і двоє загинули, завершена, але її результати ще не будуть оголошені через триваюче слідство.
Уже проведена та є результати судово-психіатричної експертизи щодо депутата Сергія Батрина, який є підозрюваним у підриві гранат у Закарпатській області під час засідання однієї з місцевих рад. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.
Деталі
"Експертиза вже проведена, є результати", - сказали в прокуратурі.
Також в прокуратурі зазначили, що наразі не можуть оголосити результати, адже ще триває слідство.
Раніше
У січні 2024 року депутату Батрину призначили психіатричну експертизу.
Доповнення
На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу" підірвав гранати під час сесії сільської ради, поранивши 26 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні від отриманих поранень. 15 січня стало відомо, що кількість загиблих від підриву гранат на сесії зросла до двох.
СБУ розпочала розслідування через підрив бойових гранат депутатом у приміщенні сільської ради.
СБУ повідомила про підозру у вчиненні теракту депутату Керецьківської сільської ради у Закарпатській області Батрину.
Суд у Закарпатській області обрав Батрину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У січні 2024 року прокуратура перекваліфікувала справу про підрив гранати у сільраді. Надалі її розслідуватимуть, як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.