На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик
Київ • УНН
На Буковині військовозобов'язаний напав з газовим балончиком на представника торгового центру, внаслідок чого військовослужбовець отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів.
У Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик. Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає УНН.
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За інформацією, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП.
Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.
У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.
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