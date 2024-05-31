На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  91059 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  100580 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  104237 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  116626 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138581 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130751 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  197304 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112465 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  184228 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90618 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  197304 просмотра
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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  184558 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  187292 просмотра

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

На Буковине военнообязанный напал с газовым баллончиком на представителя торгового центра, в результате чего военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Общество •   •  2515 просмотра
На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Два человека были ранены осколками российской баллистической ракеты с кассетным боеприпасом, выпущенной вечером по портовой инфраструктуре Одессы.

Война •   •  4795 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Ритуальный мужской танец "Сербен", исполненный в селе Чертовец Ивано-Франковской области, был внесен в национальный список нематериального культурного наследия, объединив православных и греко-католических прихожан с помощью ритуальной экскурсии по сельским храмам.

Общество •   •  7692 просмотра
Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ достигли соглашения о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, что открывает путь для получения Украиной средств на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Экономика •   •  10946 просмотра
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Война •   •  18975 просмотра
Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

По данным главы Днепропетровской ОВА,в течение дня враг 5 раз бил дронами-камикадзе по Никопольщине. Обошлось без погибших и пострадавших.

Война •   •  18026 просмотра
Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставку дополнительных систем Patriot в Украину, подготовку к предстоящему мирному саммиту и саммиту НАТО, а также решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским объектам через границу.

Война •   •  19922 просмотра
Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном

Комиссия по журналистской этике исключила бывшего руководителя Укринформа из-за обвинений в цензуре

Комиссия по журналистской этике единогласно выразила недоверие и приостановила членство в ней бывшего генерального директора "Укринформа" Алексея Мацуки после публикаций о цензуре.

Общество •   •  17978 просмотра
Комиссия по журналистской этике исключила бывшего руководителя Укринформа из-за обвинений в цензуре

ВАКС конфисковал почти 2 млрд гривен у компании” Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xbet" - ГБР

ГБР совместно с СБУ, Минюстом, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Государственной службой финансового мониторинга Украины и НБУ установили связь компании “Sia Royal Pay Europe” с российским букмекером “1xbet".

Экономика •   •  19304 просмотра
ВАКС конфисковал почти 2 млрд гривен у компании” Sia Royal Pay Europe", которая связана с российским букмекером "1xbet" - ГБР

Грузины создали петицию с призывом к Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу

Группа граждан Грузии обратилась с петицией в немецкий Бундестаг с просьбой не допустить лидеров партии "Грузинская мечта" на Чемпионат Европы по футболу в Германии из-за принятия ими спорного закона об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  16781 просмотра
Грузины создали петицию с призывом к Германии не допускать лидеров "Грузинской мечты" на Чемпионат Европы по футболу