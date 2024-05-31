На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

В Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик. Об этом сообщила служба связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП, передает УНН.

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По информации, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению военнообязанный гражданский гражданин совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП.

Нападавший оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции.

В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь и госпитализирован.

Пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады говорится в сообщении.

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