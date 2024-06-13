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Фальшива повістка за 4 тисячі доларів: в Одесі на хабарі затримали працівника ТЦК

Фальшива повістка за 4 тисячі доларів: в Одесі на хабарі затримали працівника ТЦК

Київ • УНН

 • 30184 перегляди

Співробітник місцевого військкомату в Одесі був затриманий за отримання хабаря в розмірі 4 000 доларів США за допомогу ухилянтам шляхом надання фальшивих повісток.

В Одесі затримали службовця місцевого РТЦК, який брав хабарі та допомагав чоловікам ухилятись від призову. Про це пише УНН з посиланням на Нацполіцію.

Деталі 

11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника РТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як пояснили слідчі, за 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку.

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Також у "вартість" входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу

- резюмували в Нацполіції. 

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавленням волі  до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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