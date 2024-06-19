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Костін відмовився від виклику до Ради: що відомо

Київ • УНН

 • 25904 перегляди

Генеральний прокурор Андрій Костін відмовився з'явитися до Верховної Ради, щоб пояснити ймовірні корупційні дії свого заступника Дмитра Вербицького. Аргументував це тим, що призначив службове розслідування щодо майна Вербицького, а також тим, що проводиться перевірка з боку НАЗК та НАБУ.

Костін відмовився від виклику до Ради: що відомо

Генеральний прокурор Андрій Костін, якого вчора народні депутати викликали до Верховної Ради щодо нібито корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького, відмовився прийти до парламенту. Костін аргументував це тим, що він призначив службове розслідування щодо майна Вербицького, а також тим, що проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання та детективами НАБУ розпочато кримінальне провадження з цього приводу. Про це пише УНН з посиланням на народного депутат Ярослава Железняка, передає УНН.

Деталі

"Отже, по виклику Костіна. Парламент офіційно відправив Генпрокурору запрошення зʼявитися сьогодні на 12:00. Генпрокурор вирішив не зʼявлятися на цей виклик і не пояснювати розслідування журналістів "Схеми" та вже НАБУ щодо незаконного збагачення свого заступника Вербицького. Тобто: офіційно Генпрокурор сховався від виклику Парламенту", - повідомив Железняк.

Він додав, що виклик Костіна був офіційним, а також те, що зараз в залі йде розбір ситуації, чи є це порушенням ст. 351 Кримінального Кодексу "Перешкоджання діяльності народних депутатів України" щодо невиконання службовою особою законних вимог народних депутатів України.

Пізніше Железняк оприлюднив лист за підписом Костіна, в якому він пояснює причини неприбуття до Верховної Ради, зокрема через те, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна заступника генпрокурора Вербицького ним призначено службове розслідування, яке на сьогодні триває.

Також проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

"З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації", - йдеться у листі.

Нагадаємо

Народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо нібито корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького.

Журналісти "Схем" зясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку "Коник", де його племінник купив будинок за ціною в 6 разів меншою за ринкову вартість.

Також журналісти встановили, що встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Павло Башинський

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