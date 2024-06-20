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Ймовірний витік інформації з НАБУ: сьогодні на засіданні антикорупційного комітету Ради планують заслухати директора бюро

Київ • УНН

 • 26270 перегляди

Можливий витік інформації з розслідувань НАБУ буде обговорюватися на засіданні антикорупційного комітету Ради, на якому, як очікується, планують заслухати директора НАБУ Семена Кривоноса.

Ймовірний витік інформації з НАБУ: сьогодні на засіданні антикорупційного комітету Ради планують заслухати директора бюро

Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики планують заслухати директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса щодо ймовірних витоків інформації розслідувань бюро. Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна, передає УНН.

"Засідання комітету з антикорупційної політики щодо ймовірних витоків інформації розслідувань НАБУ відбудеться цього четверга, 20 червня, о 14:30. Очікуємо заслухати директора Бюро", - написала вона на своїй фб-сторінці.

На засідання комітету обіцяли акредитувати журналістів.

Нагадаємо

23 травня стало відомо про те, що у детектива НАБУ Валерія Полюги та ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе відбуваються обшуки. Підставою для таких дій стало ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах нібито бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Пізніше через цю справу директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.

Журналіст Денис Бігус отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які засвідчили, що він отримував повідомлення від Біркадзе зі злитою інформацією з Бюро. На скриншотах показано, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак, за версією журналіста, Біркадзе міг сам писати повідомлення від імені високопосадовця Бюро і "продавати" їх Голику.

Сам Біркадзе заявив, що зі справи про ймовірний витік інформації з НАБУ зробили замість розслідування шоу.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Втім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
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