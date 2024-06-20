Сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики планируют заслушать директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса относительно вероятных утечек информации расследований бюро. Об этом сообщила председатель комитета Анастасия Родина, передает УНН.

"Заседание комитета по антикоррупционной политике относительно вероятных утечек информации расследований НАБУ состоится в этот четверг, 20 июня, в 14:30. ожидаем заслушать директора Бюро", - написала она на своей фб-странице.

На заседание комитета обещали аккредитовать журналистов.

Напомним

23 мая стало известно о том, что у детектива НАБУ Валерия Полюги и экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе происходят обыски. Основанием для таких действий стало вероятное разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "большому строительству".

Позже из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Журналист Денис Бигус получил фотографии с телефона Юрия Голика, которые показали, что он получал сообщения от Биркадзе со слитой информацией из Бюро. На скриншотах показано, что Биркадзе якобы общался с высокопоставленным чиновником из НАБУ. Однако, по версии журналиста, Биркадзе мог сам писать сообщения от имени высокопоставленного чиновника Бюро и "продавать" их Голику.

Сам Биркадзе заявил, что из дела о вероятной утечке информации из НАБУ сделали вместо расследования шоу.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.