Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Аудит в Национальном антикоррупционном бюро Украины, который провели независимые иностранные эксперты, выявил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро, пишет УНН со ссылкой на отчет, который есть в распоряжении УНН.

Аудиторы в частности отметили, что детективы "стрессируют" из-за войны и бюрократии.

Слишком много уровней руководства, чрезмерная бюрократизация определенных процессов, отсутствие возможностей профессионального развития через продвижение на более высокие должности или увеличение размера заработной платы, неидеальные условия работы, техническая работа, которая занимает много времени у детективов, и другие факторы оказывают давление на моральный дух работников - говорится в отчете.

Как отмечается, эти проблемы аудиторы уже отмечали и в предыдущих отчетах.

Несколько старших детективов ушли из НАБУ, а проведенный командой по оценке анонимный опрос персонала продемонстрировал высокий процент работников, которые планируют уйти из организации в течение следующих 2-3 лет - отметили эксперты.

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На минувшей неделе директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, чтобы быть заслушанным относительно хода расследования об утечке информации из НАБУ. Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина считает, что отказ директора НАБУ прийти в комитет может быть связан с выходом нового журналистского расследования о возможных утечках информации при участии непосредственно Кривоноса.

В итоге члены антикоррупционного комитета решили провести выездное заседание в НАБУ.

Напомним,

НАБУ "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни у аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители на запрос УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.