"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины в апреле закупило услуги по ремонту туалетов на более чем 3 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Prozorro, пишет УНН.

Тендер на услуги по текущему ремонту помещений сантехнических узлов административных зданий НАБУ в марте этого года, а договор с победителем - ООО "Порта Нова" подписали 24 апреля.

Ожидаемая стоимость тендера составляла чуть более 4 миллионов гривен, однако по результатам аукциона цена договора составила более 3 миллионов гривен с НДС.

Исходя из тендерной документации, ремонт в уборных НАБУ решило сделать капитальный - от замены самих унитазов до выключателей и розеток.

Интересно, что компания "Порта Нова" уже собиралась ремонтировать административное здание Нацбанка, однако после огласки в СМИ ее дисквалифицировали. Ведь размер уставного капитала компании составляет всего 1 тысячу гривен, а дата создания - 1 декабря 2023 года. Кроме того, журналисты подозревали, что компания подделала справки об аналогичном опыте. В частности из-за того, что она якобы два ремонта 1-го и 2-го декабря 2023 года, то есть в день регистрации и на следующий день после регистрации.

Кроме того, НАБУ в феврале этого года заказало услуги по прочистке канализационных сетей административных зданий За две прочистки НАБУ заплатит ООО "Монтаж Тех Сервис" 30,6 тысяч гривен.

Таким образом, НАБУ в 2024 году только на ремонт туалетов потратит не менее 3 миллионов гривен. Почему именно сейчас было принято решение обновить свои уборные неизвестно, ведь насколько все плохо у антикоррупционеров с туалетами известно разве им самим.

Но стоит добавить, что за эти средства можно приобрести, например, около 12 станций РЭБ "Синица" на 6 диапазонов (цена одной составляет около 250 тысяч гривен), которые защищают украинских военных от вражеских дронов и помогает сохранить им жизнь.

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Напомним

Также в 2024 году НАБУ потратит минимум 6,5 миллионов гривен на услуги по письменному переводу.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко заявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Кроме того, недавно в НАБУ разгорелся скандал с вероятной утечкой информации из бюро. Бывший глава Броварской РГА, советник Офиса президента Георгий Биркадзе, у которого правоохранители в рамках этого дела проводили обыски, заявил, что из дела о "сливе" данных из НАБУ сделали вместо расследования шоу.