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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 07:49  •  18170 просмотра

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Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян понес репутационный ущерб и финансовые затраты из-за проваленных НАБУ уголовных дел против него, но НАБУ официально не извинилось и не выплатило компенсацию, несмотря на то, что детективы лично извинялись.

Национальное антикоррупционное бюро Украины «известно» своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Одно производство детективы открыли из-за возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации, а другое - за уменьшение портовых сборов в 2017 году.

Однако оба дела развалились в судах. Первое Высший антикоррупционный суд закрыл в связи с истечением сроков давности, а по второму - экс-министра оправдали.

Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Это сделали только сами детективы в частных разговорах, рассказал Владимир Омелян в эксклюзивном интервью УНН.

- Оба дела НАБУ против вас провалились. Извинилось ли перед вами НАБУ или, возможно, выплатило компенсацию за репутационный ущерб?

- Несмотря на определенное предвзятое отношение ко мне со стороны НАБУ, я для себя принял решение не подавать в суд на компенсацию. Особенно после того, как они проиграли полностью все инстанции совместно с САП по моему второму делу, которое касалось портовых тарифов и сборов. И я руководствовался здесь единственной логикой - чтобы еще больше не навредить НАБУ. Потому что, скажем так, несмотря на явные проблемы с руководством и отдельных непорядочных сотрудников, большинство детективов, которых я знаю - это высокопрофессиональные и мотивированные люди, которые искренне пытаются выполнить мандат своего бюро. И я понимаю, что такой судебный иск нанесет еще один удар по репутации НАБУ. Хотя безусловно я имел бы право на это, потому что именно меня в течение многих лет упоминали в сводках НАБУ как министра, против которого открыто уголовное производство. Действительно был нанесен существенный репутационный ущерб для меня. Это не просто публикации в медиа, это проблемы с банковскими учреждениями, деловая репутация и безусловно финансовые затраты с моей стороны. Потому что скажу вам откровенно стоимость адвокатских услуг была для меня очень ощутимой. Однако, у меня был разговор с детективами НАБУ, которые участвовали в моем первом и втором деле. Они лично принесли извинения, на уровне детективов. Я надеюсь НАБУ так же не имеют никаких претензий ко мне, и понимают, что первое и второе дело были проигрышными с самого начала. К большому сожалению здесь имело место политическое влияние и руководство НАБУ не смогло защитить своих сотрудников от этого влияния и выполнения незаконных указаний.

- Из-за «пиарных» дел, которые потом разваливаются в судах, НАБУ уже начали сравнивать с нквд. Уничтожают репутацию, забирают карьеру и таким образом будущее человека, который потом оказывается невиновным.

- Во время моего общения и формального, и не формального с САП, они отмечают, что открытие уголовного производства не имеет какого-то значения для человека, который находится под подозрением. Что только суд может установить правильность или нет этого расследования. С одной стороны оно так, но на самом деле любое сообщение о расследовании в отношении того или иного лица со стороны НАБУ, или САП, структур, которые до недавнего времени имели высокий авторитет среди украинского общества, имеет грандиозные репутационные потери для человека, против которого такое расследование осуществляется. Поэтому это не просто - открыли и закрыли производство, это очень серьезная вещь. Я бы хотел, чтобы у детективов и прокуроров была тоже персональная ответственность за свои действия. То есть, если они открывают какое-то производство, не доводят его до суда, но вручают подозрение или в суде проваливаются - то они должны быть уволены с работы.

Кроме того, действительно в начале работы НАБУ было много неприятных публичных инцидентов, когда отдельные материалы дела освещались публично, что запрещено. К сожалению, то же самое мы имели недавно - когда увидели, что есть политическое вмешательство в работу НАБУ, и по политической целесообразности отдельные дела расследуются, другие нет. Но главная трагедия в том, что за 10 лет существования НАБУ, САП и чуть меньше ВАКС, мы так и не имеем никаких серьезных расследований об уничтожении ключевых коррупционных схем, мы не имеем привлеченных к ответственности чиновников категории А. Кто бы что ни рассказывал, но судьи районного уровня или какие-то директора департаментов - это не показатель работы. Прошло 10 лет - это очень много. Если бы мы так воевали или так реформировали как работает НАБУ - то мы бы уже были на уровне отсталой африканской страны.

- Одним из недавних «громких» дел НАБУ является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. К нему у общества возникло много вопросов, ведь в основу дела НАБУ взяло события семилетней давности, еще задолго до того, как он стал министром, а открытие производства совпало по времени с демаршем поляков. Как вы считаете, могли ли такие действия НАБУ быть умышленными?

- В случае дела Сольского я не глубоко в материале, но для меня, как бывшего министра, было очень странно, что берется дело еще тех времен, когда он не возглавлял Министерство агрополитики, и по нему вручается подозрение. Или НАБУ может быть привлечено к какой-то внешнеполитической деятельности - ну, скажем, у меня лично были такие подозрения, когда рассматривалось второе мое дело по снижению портовых тарифов и сборов. Мы тогда объясняли ВАКС и Верховному суду, что на самом деле украинские порты они являются экспортоориентированными. Наша логика этих действий по снижению портовых тарифов и сборов заключалась в том, чтобы увеличить конкурентную возможность украинских портов в сфере импорта и транзита.

К большому сожалению так совпало, или возможно так сложилось, что в случае наших действий мы серьезно начали конкурировать с российскими портами. И собственно действия НАБУ, то, что они пытались сделать, инкриминируя мне незаконность моих решений, были направлены на усиление конкурентоспособности именно российских портов.

В случае Сольского мне кажется, что политически это решение вручить ему подозрение, выбить его и его ключевого заместителя, который занимался переговорами с поляками, это не мудрое решение. Но здесь речь идет исключительно об уголовной составляющей и для меня тоже большой вопрос, почему нет никаких претензий к работе его как министра, а привлекается старое дело.

- В Раде анонсировали, что в ближайшее время антикоррупционный комитет заслушает отчет о работе НАБУ из-за «пиарных» дел. По вашему мнению, целесообразно ли такое решение?

- Я не думаю, что у народных депутатов есть достаточный уровень компетентности для того, чтобы оценивать работу НАБУ с момента его создания. Это должно быть в руках независимого аудита, который проведет развернутый анализ: что происходило, как происходило, на основании чего принимались те или иные решения. Я бы хотел видеть именно такой документ, чтобы ему не вменяли политическую ангажированность. Нардепы - у некоторых из них, а может у многих - может быть естественный конфликт интересов, потому что они являются подозреваемыми со стороны НАБУ по коррупции или злоупотреблений властью, или других вещей, поэтому я не верю, что мы можем получить объективную оценку именно в стенах парламента. Это должно быть возложено на независимый орган, репутации которого мы можем доверять.

Я очень надеюсь, что все сделают надлежащие выводы, что НАБУ и антикоррупционная структура после очистки выстоит, но для нас как для государства и налогоплательщиков стоит ключевой вопрос функционирования в дальнейшем этих правоохранительных органов, которые мы наплодили. Это выжирает огромный государственный ресурс, это отрывает от экономики массу людей. Поэтому, я считаю, что это дорога в никуда, лучше это делать во время войны, не дожидаясь - заняться реформой всего правоохранительного блока. Потому что такой как он существует - он не имеет права на дальнейшую работу.

Добавим

НАБУ и САП в апреле объявили подозрение Николаю Сольскому за события семилетней давности, когда он ни министром, ни депутатом ВР еще не был. Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, которые, по версии следствия, якобы принадлежали Национальной аграрной академии, однако были приватизированы участниками АТО, правовую помощь которым якобы оказывал Сольский. Для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала надо доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока таких данных и официальных документов нет.

Дело, как говорится, «шито белыми нитками», детективы НАБУ и прокуроры САП не могут предоставить доказательств своей версии. Более того, стало известно, что следствие пыталось «слить» экспертизу, которая, очевидно, свидетельствовала о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое - поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров с Украиной по разблокированию границ, а Сольский покинул свой пост министра. Некоторые эксперты склоняют к мысли, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало по времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в Беларусь.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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