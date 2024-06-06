Рада планує заслухати НАБУ - через "піарні" справи

Найближчим часом комітет ВР з питань антикорупційної політики заслухає звіт про роботу НАБУ. Про це у коментарі УНН розповів член антикорупційного комітету ВР, народний депутат Анатолій Бурміч.

За тиждень-другий антикорупційний комітет ВР заслухає звіт про роботу НАБУ. Буде піднято багато запитань, зокрема щодо реалізації. Також заслухаємо питання кримінальних справ – доведення їх до суду: які конкретні результати. Бо порушення кримінальної справи і потім вона десь губиться – це не робота. Так само як і не робота те, що спочатку звітують про корупціонерів у пресі, а потім або справа губиться, або якось пом’якшується, або взагалі про це забувається. А корупція нікуди не дівається, тільки викривають її фактично журналісти. Запитань багато. Ми зруйнували свої інститути боротьби з корупцією. Створили нові – а ефективності немає