Рада планує заслухати НАБУ - через "піарні" справи
Київ • УНН
Народний депутат Анатолій Бурміч заявив, що найближчим часом комітет ВР з питань антикорупційної політики заслухає звіт про роботу Національного антикорупці́йного бюро України.
Найближчим часом комітет ВР з питань антикорупційної політики заслухає звіт про роботу НАБУ. Про це у коментарі УНН розповів член антикорупційного комітету ВР, народний депутат Анатолій Бурміч.
За тиждень-другий антикорупційний комітет ВР заслухає звіт про роботу НАБУ. Буде піднято багато запитань, зокрема щодо реалізації. Також заслухаємо питання кримінальних справ – доведення їх до суду: які конкретні результати. Бо порушення кримінальної справи і потім вона десь губиться – це не робота. Так само як і не робота те, що спочатку звітують про корупціонерів у пресі, а потім або справа губиться, або якось пом’якшується, або взагалі про це забувається. А корупція нікуди не дівається, тільки викривають її фактично журналісти. Запитань багато. Ми зруйнували свої інститути боротьби з корупцією. Створили нові – а ефективності немає
Також Бурміч прокоментував доцільність проведення аудиту роботи НАБУ.
Він потрібен, але вже давно не проводився. Буде проводитися зараз чи ні – у мене такої інформації точної немає
Нагадаємо
Одна з останніх гучних справ НАБУ та САП - звинувачення міністра агрополітики Миколи Сольського у заволодінні землею у Сумській області, яка за версією слідства, належала Національній аграрній академії.
Проте, як зʼясувалося згодом, землею Сольський ніякою не заволодівав, її приватизували учасники АТО за державною програмою. Сольський на той час був адвокатом (сім років тому), і надавав АТОвцям юридичну допомогу.
А версія про те, що ця земля належала НААН - залишається лише поки версією детективів, оскільки сам НААН не може надати документи, які б підтверджували їх право на користування спірною землею. Мало того, вони визнають, що таких документів у них немає.
Тим не менше, гучні звинувачення НАБУ призвели до значних наслідків. Окрім того, що Сольський залишив свій пост і стратегічне міністерство агрополітики зараз фактично без керівника - на тлі заяв НАБУ поляки вийшли з переговорів щодо розблокування кордону для українських фермерів. Востаннє польська і українська сторона зустрічалися у березні, і тоді констатували "крок вперед" у переговорах. Проте вже в квітні через справу НАБУ поляки обнулили переговори і знову погрожують блокуванням.
За версією деяких експертів, НАБУ могли зумисно підіграти полякам і розіграти таку карту проти українців.