Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

В ближайшее время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушает отчет о работе НАБУ. Об этом в комментарии УНН рассказал член антикоррупционного комитета ВР, народный депутат Анатолий Бурмич.

За неделю-другую антикоррупционный комитет ВР заслушает отчет о работе НАБУ. Будет поднято много вопросов, в том числе по реализации. Также заслушаем вопросы уголовных дел-доведение их до суда: каковы конкретные результаты. Потому что возбуждение уголовного дела и потом она где – то теряется-это не работа. Равно как и не работа то, что сначала отчитываются о коррупционерах в прессе, а потом либо дело теряется, либо как-то смягчается, либо вообще об этом забывается. А коррупция никуда не девается, только разоблачают ее фактически журналисты. Вопросов много. Мы разрушили свои институты борьбы с коррупцией. Создали новые-а эффективности нет - сообщил он.

Также Бурмич прокомментировал целесообразность проведения аудита работы НАБУ.

Он нужен, но уже давно не проводился. Будет проводиться сейчас или нет – у меня такой информации точной нет - сообщил нардеп.

Напомним

Одно из последних громких дел НАБУ и САП - обвинение министра агрополитики Николая сельского в завладении землей в Сумской области, которая по версии следствия, принадлежала Национальной аграрной академии.

Однако, как выяснилось впоследствии, землей Сольский никакой не завладевал, ее приватизировали участники АТО по государственной программе. Сольский в то время был адвокатом (семь лет назад), и оказывал АТОвцам юридическую помощь.

А версия о том, что эта земля принадлежала наан - остается лишь пока версией детективов , поскольку сам НААН не может предоставить документы, подтверждающие их право на пользование спорной землей. Мало того, они признают, что таких документов у них нет.

Тем не менее, громкие обвинения НАБУ привели к значительным последствиям. Кроме того, что Сольский покинул свой пост и стратегическое Министерство агрополитики сейчас фактически без руководителя - на фоне заявлений НАБУ поляки вышли из переговоров по разблокированию границы для украинских фермеров. Последний раз польская и украинская сторона встречались в марте, и тогда констатировали "шаг вперед" в переговорах. Однако уже в апреле из-за дела НАБУ поляки обнулили переговоры и снова угрожают блокировкой.

По версии некоторых экспертов, НАБУ могли умышленно подыграть полякам и разыграть такую карту против украинцев.