"Золоті унітази" для антикорупціонерів: НАБУ ремонтує свої туалети за понад 3 млн грн бюджетних коштів

Національне антикорупційне бюро України у квітні закупило послуги з ремонту туалетів на понад 3 мільйони гривень. Про це свідчать дані сайту Prozorro (Прозоро), пише УНН.

Тендер на послуги з поточного ремонту приміщень сантехнічних вузлів адміністративних будівель НАБУ у березні цього року, а договір з переможцем - ТОВ "Порта Нова" підписали 24 квітня.

Очікувана вартість тендеру складала трохи більше 4 мільйонів гривень, проте за результатами аукціону ціна договору склала понад 3 мільйони гривень з ПДВ.

Виходячи з тендерної документації, ремонт у вбиральнях НАБУ вирішило зробити капітальний – від заміни самих унітазів до вимикачів та розеток.

Цікаво, що компанія "Порта Нова" вже збиралася ремонтувати адміністративну будівлю Нацбанку, проте після розголосу у ЗМІ її дискваліфікували. Адже, розмір статутного капіталу компанії становить лише 1 тисячу гривень, а дата створення – 1 грудня 2023 року. Окрім того, журналісти підозрювали, що компанія підробила довідки про аналогічний досвід. Зокрема через те, що вона начебто два ремонти 1-го та 2-го грудня 2023 року, тобто в день реєстрації та на наступний день після реєстрації.

Окрім того, НАБУ у лютому цього року замовило послуги з прочистки каналізаційних мереж адміністративних будівель За дві прочистки НАБУ заплатить ТОВ "Монтаж Тех Сервіс" 30,6 тисяч гривень.

Таким чином, НАБУ у 2024 році лише на ремонт туалетів витратить щонайменше 3 мільйони гривень. Чому саме зараз було прийнято рішення оновити свої вбиральні невідомо, адже наскільки все погано у антикорупціонерів з туалетами відомо хіба їм самим.

Та варто додати, що за ці кошти можна придбати, наприклад, близько 12 станцій РЕБ "Синиця" на 6 діапазонів (ціна однієї складає близько 250 тисяч гривень), які захищають українських військових від ворожих дронів та допомагає зберегти їм життя.

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Нагадаємо

Також у 2024 році НАБУ витратить щонайменше 6,5 мільйонів гривень на послуги з письмового перекладу.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно заявити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Окрім того, нещодавно в НАБУ розгорівся скандал з ймовірним витоком інформації з бюро. Колишній голова Броварської РДА, радник Офісу президента Георгій Біркадзе, у якого правоохоронці в рамках цієї справи проводили обшуки, заявив, що зі справи про "злив" даних з НАБУ зробили замість розслідування шоу.