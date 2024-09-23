Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ.

Главная цель Национального антикоррупционного бюро Украины в последнее время превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер АО DEFENSORES Александр Бабиков.

По моему мнению, главная цель НАБУ как раз и заключается не в том, чтобы расследовать уголовные производства и бороться с коррупцией, а совершать давление на определенных государственных служащих, создавать определенные предпосылки для того, чтобы добиваться от них совершения определенных действий, опять же, тех лиц, которые заинтересованы в этом - отметил он.

По его словам, повлиять на эту ситуацию может только общественность. "По моему мнению, любые общественные органы, внутренний контроль, общественные советы, аудиторские комиссии, которые оценивают работу НАБУ, должны быть созданы исключительно за счет граждан Украины. Мы сами должны наводить порядок в своей стране, а не надеяться на то, что кто-то придет и поможет", - добавил Бабиков.

Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что фактически более 70% уголовных производств, которые расследуют НАБУ, не подпадают под их подследственность.

"Более того, в НАБУ написано, что они должны расследовать дела в отношении топ-чиновников. При этом у них подавляющее большинство лиц, в отношении которых продолжаются расследования, - это какой-то там посредник, адвокат, какие-то служащие и тому подобное. Это уровень райотдела полиции, который более успешно даже расследовал бы эти уголовные производства", - подчеркнул он.

Бабиков также раскритиковал НАБУ за расследование уголовных производств за взяточничество.

"Эти дела - 99% - это абсолютная провокация. То есть сначала человеку создают предпосылки, намекают о том, что он может решить этот вопрос незаконным способом. Затем, когда человек приходит, надеясь на то, что ему удастся решить, потому что ему намекнули, объявляет предложение, это фиксируют - и направляют дело в суд. Все прекрасно понимают, что это показатель, который делается за счет лиц, которые на самом деле не представляют большой общественной опасности, в отличие от действительно взяточников, которые занимают должности и могут решать вопросы на миллионы долларов", - подчеркнул адвокат.

Добавим

НАБУ готовится к первому международному независимому аудиту под руководством директора Семена Кривоноса. Руководитель бюро недавно заявил, что "очень ожидает" начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

В последнее время нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

Ранее УНН упоминал, что, по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах, и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ-чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же, в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались "слить" и аннулировать через суд - вероятно, из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.