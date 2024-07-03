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Детективи НАБУ потребують психолога і омбудсмена - висновки аудиту

Київ • УНН

 • 195034 перегляди

Детективи НАБУ потребують психолога і омбудсмена, вказано у висновках аудиту.

Детективи НАБУ потребують психолога і омбудсмена - висновки аудиту

Детективи Національного антикорупційного бюро України потребують спілкування з психологом та омбудсменом, щоб повідомляти про проблеми на робочому місці. Такого висновку дійшли незалежні іноземні експерти, які провели аудит в НАБУ, пише УНН.

Так, аудитори рекомендують створити в НАБУ незалежну посаду омбудсмена для конфіденційного спілкування зі співробітниками та іншими зацікавленими сторонами. На їхню думку, це дозволить детективам повідомляти про проблеми на робочому місці, про підозри у порушеннях та системні проблеми в НАБУ.

Окрім того, експерти у своєму звіті зазначили, що в НАБУ потрібно запровадити посаду психолога, а ще краще найняти кількох психологів, щоб вони могли спілкуватися з детективами.

Міжнародні аудитори констатували багаторічну тяганину в НАБУ та ВАКС02.07.24, 10:01 • 217482 перегляди

Додамо

Аудит в НАБУ виявив ознаки низького морального духу серед антикорупціонерів та масове бажання звільнитися з бюро. Зокрема, що детективи "стресують" через війну і бюрократію. 

Нагадаємо

У кінці травня НАБУ потрапило у гучний скандал - стало відомо про ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками бюро в інтересах нібито бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Через цю справу директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.

Окрім того, 20 червня вийшло ще одне журналістське розслідування про ймовірний злив даних з НАБУ, у якому фігурує вже сам директор бюро Семен Кривонос.

Після скандалів нардепи з комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики викликали на засідання директора НАБУ Семена Кривоноса. Однак, він цей виклик проігнорував, посилаючись на те, що обговорювати розслідування щодо ймовірних зливів даних передчасно. Після цього депутати вирішили провести виїзне засідання у НАБУ, однак коли воно відбудеться - поки не відомо.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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