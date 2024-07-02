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Міжнародні аудитори констатували багаторічну тяганину в НАБУ та ВАКС

Київ • УНН

 • 217482 перегляди

Розслідування Національного антикорупційного бюро України проти високопосадовців часто тривають роками, змушуючи підозрюваних жити зі значними обмеженнями, незважаючи на недоведеність їхньої провини, тоді як Вищий антикорупційний суд намагається розглядати справи в межах строків давності через зволікання з боку НАБУ та прокурорів.

Міжнародні аудитори констатували багаторічну тяганину в НАБУ та ВАКС

Вищий антикорупційний суд роками розглядає справи щодо високопосадовців, а детективи Національного антикорупційного бюро України можуть розслідувати їх десятиріччями. Та весь цей час підозрюваним, чию вину в результаті можуть і не довести, доводиться жити з суттєвими обмеженнями, пише УНН.

Деталі

Іноземні експерти, які провели аудит діяльності НАБУ за 2021-2023 роки, вказали у своєму звіті, що на результати роботи детективів негативно впливає тривалість розгляду судових проваджень у ВАКС. Тому, для оптимізації роботи антикорупційного суду, аудитори рекомендують збільшити кількість суддів.

Однак, чи вплине насправді збільшення кількості суддів на оперативність розслідування НАБУ. Адже детективи давно вже "прославилися" гучними викриттями високопосадовців, однак для того, щоб довести своє "викриття" іноді їм не вистачає і десяти років.

Показовими є кримінальні провадження проти ексголови компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, які детективи розслідують вже майже 10 років. Та все б нічого, але весь цей час Крючков змушений жити з суттєвими обмеженнями, які вже негативно вплинули на його спосіб життя та приватний бізнес.

Водночас у ВАКС також вже неодноразово скаржилися на те, що НАБУ та САП затягують терміни слідства, в результаті чого суддям доводиться у дуже короткий термін розглядати справи.

Я розумію, що справ дійсно багато, вони переважно складні та об’ємні. Однак існують випадки, коли для розгляду справи судом залишається зовсім мало часу в межах загального строку давності притягнення до відповідальності. Якщо ми згадаємо справи щодо недостовірного декларування, то розглянути їх у такий строк було дуже складно, а в певних випадках — неможливо. Наприклад, у березні закінчується строк давності притягнення до відповідальності, а справа направляється в суд на початку березня. Тобто досудове розслідування відбувалося місяцями, а судова колегія має розглянути її за два-три тижні,

- заявляла голова ВАКС Віра Михайленко.

Та й як показує практика, тривалість розслідування антикорупціонерів ніяк не впливає на його якість, адже "гучні" справи НАБУ проти високопосадовців вже неодноразово розвалювалися в судах.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимир Омеляна. Проте обидві справи розвалилися у судах. Як зазначив сам Володимир Омелян в інтерв’ю УНН, кримінальні провадження НАБУ завдали йому суттєвих репутаційних та фінансових збитків. Адже його протягом багатьох років згадували у зведеннях НАБУ як міністра, проти якого відкрите кримінальне провадження, що понесло за собою, зокрема, проблеми з банківськими установами.

Однак НАБУ і САП не стали офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації. Це зробили лише окремі детективи у приватних розмовах.

Додамо

Однією з нещодавніх "гучних" справ, яку НАБУ розслідує вже п’ять років, є справа проти вже колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського. За версією слідства, Сольський нібито заволодів земельними ділянками у Сумській області, які начебто належали Національній академії аграрних наук.

Проте, як згодом з’ясувалося, таких земель ані у нього, ані у його родини чи афілійованих осіб немає. Проте є в учасників АТО, яким держава надала право на їхню приватизацію. Чим саме заволодів Сольський – у НАБУ відмовилися уточнювати. Понад те, детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Однак, публічні звинувачення зробили своє - Сольський залишив свою посаду міністра.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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