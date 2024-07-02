Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Высший антикоррупционный суд годами рассматривает дела в отношении чиновников, а детективы Национального антикоррупционного бюро Украины могут расследовать их десятилетиями. И все это время подозреваемым, чью вину в результате могут и не доказать, приходится жить с существенными ограничениями, пишет УНН.

Детали

Иностранные эксперты, которые провели аудит деятельности НАБУ за 2021-2023 годы, указали в своем отчете, что на результаты работы детективов негативно влияет продолжительность рассмотрения судебных производств в ВАКС. Поэтому, для оптимизации работы антикоррупционного суда, аудиторы рекомендуют увеличить количество судей.

Однако, повлияет ли на самом деле увеличение количества судей на оперативность расследования НАБУ. Ведь детективы давно уже "прославились" громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы доказать свое "разоблачение" иногда им не хватает и десяти лет.

Показательны уголовные производства против экс-главы компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, которые детективы расследуют уже почти 10 лет. И все бы ничего, но все это время Крючков вынужден жить с существенными ограничениями, которые уже негативно повлияли на его образ жизни и частный бизнес.

В то же время в ВАКС также уже неоднократно жаловались на то, что НАБУ и САП затягивают сроки следствия, в результате чего судьям приходится в очень короткий срок рассматривать дела.

Я понимаю, что дел действительно много, они преимущественно сложные и объемные. Однако существуют случаи, когда для рассмотрения дела судом остается совсем мало времени в пределах общего срока давности привлечения к ответственности. Если мы вспомним дела по недостоверному декларированию, то рассмотреть их в такой срок было очень сложно, а в определенных случаях - невозможно. Например, в марте заканчивается срок давности привлечения к ответственности, а дело направляется в суд в начале марта. То есть досудебное расследование происходило месяцами, а судебная коллегия должна рассмотреть его за две-три недели, - заявляла председатель ВАКС Вера Михайленко.

Да и как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимир Омеляна. Однако оба дела развалились в судах. Как отметил сам Владимир Омелян в интервью УНН, уголовные производства НАБУ нанесли ему существенный репутационный и финансовый ущерб. Ведь его в течение многих лет упоминали в сводках НАБУ как министра, против которого открыто уголовное производство, что повлекло за собой, в частности, проблемы с банковскими учреждениями.

Однако НАБУ и САП не стали официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Это сделали лишь отдельные детективы в частных разговорах.

Добавим

Одним из недавних "громких" дел, которое НАБУ расследует уже пять лет, является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук.

Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский оставил свою должность министра.