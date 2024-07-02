Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
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В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

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Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

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Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
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Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

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Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
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Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

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В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
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В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

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Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
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Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

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2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

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Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

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Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

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Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

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Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
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Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

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Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

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Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

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28 июня 2024, 09:26  •  250384 просмотра
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