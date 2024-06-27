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Справа ексміністра Сольського: у детективів закінчився розумний термін слідства, суд дав ще 8 місяців

Київ • УНН

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Вищий антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування щодо екс-міністра Миколи Сольського ще на вісім місяців, до 23 грудня 2024 року, у справі про події 2017-2018 років, тобто задовго до того, як Сольський став міністром.

Справа ексміністра Сольського: у детективів закінчився розумний термін слідства, суд дав ще 8 місяців

Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні проти ексміністра Миколи Сольського ще на вісім місяців. Вказана ухвала опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №52019000000000 від 15.07.2019, до восьми місяців, тобто до 23 грудня 2024 року включно", - йдеться у тексті ухвали.

У квітні 2024 року антикорупціонери оголосили про підозру на той час діючому міністру агрополітики Миколі Сольському.  У справі йдеться про події 2017-2018 років, тобто задовго до того, як Сольський став міністром. За версією слідства, земельні ділянки у Сумській області начебто належали Національній академії аграрних наук, проте були приватизовані учасниками АТО. Сольський, який на той час був приватним адвокатом, допоміг їм реалізувати своє право і отримати 2 га землі.

Для того, щоб звинувачення НАБУ підтвердилися, їм для початку потрібно довести, що ця земля дійсно належала НААН – але наразі даних і офіційних документів немає. Більше того, про те, що документів на землю не було, кажуть і самі представники аграрної академії.

Як виявилося, у деклараціях ексміністра за період з 2020 по 2023 рік немає жодної земельної ділянки на Сумщині. Правоохоронці на запит УНН також не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр.

Понад те, стало відомо, що детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.

І хоч за цей час антикорупціонери не змогли надати чітких доказів "вини" Миколи Сольського, гучні обвинувачення зробили своє – він залишив пост міністра. Окрім того, заяви НАБУ і відставка міністра стали причиною зриву переговорів з поляками щодо розблокування кордонів.

Вказане кримінальне провадження про нібито заволодіння земельними ділянками у Сумській області детективи НАБУ та прокурори САП розслідують з липня 2019 року, тобто вже майже 5 років. Розумні строки досудового розслідування вже давно минули, тому детективи тепер змушені продовжувати їх через суд.

Однак, п’ять років розслідування справи для детективів НАБУ – це не рекорд. Є справи, які антикорупціонери розслідують ще з моменту створення НАБУ, тобто з 2015 року. Наприклад, кримінальне провадження проти ексголови компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова і весь цей час він змушений жити з суттєвими обмеженнями.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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