Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве против экс-министра Николая Сольского еще на восемь месяцев. Указанное постановление опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

"Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР под №52019000000000 от 15.07.2019, до восьми месяцев, то есть до 23 декабря 2024 года включительно", - говорится в тексте постановления.

В апреле 2024 года антикоррупционеры объявили о подозрении в то время действующему министру агрополитики Николаю Сольскому. Дело касается событий 2017-2018 годов, то есть задолго до того, как Сольский стал министром. По версии следствия, земельные участки в Сумской области якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук, однако были приватизированы участниками АТО. Сольский, который в то время был частным адвокатом, помог им реализовать свое право и получить 2 га земли.

Для того, чтобы обвинения НАБУ подтвердились, им для начала нужно доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН – но пока данных и официальных документов нет. Более того, о том, что документов на землю не было, говорят и сами представители аграрной академии.

Как оказалось, в декларациях экс-министра за период с 2020 по 2023 год нет ни одного земельного участка на Сумщине. Правоохранители по запросу УНН также не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр.

Более того, стало известно , что детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

И хотя за это время антикоррупционеры не смогли предоставить четких доказательств "вины" Николая Сольского, громкие обвинения сделали свое – он покинул пост министра. Кроме того, заявления НАБУ и отставка министра стали причиной срыва переговоров с поляками по разблокированию границ.

Указанное уголовное производство о якобы завладении земельными участками в Сумской области детективы НАБУ и прокуроры САП расследуют с июля 2019 года, то есть уже почти 5 лет. Разумные сроки досудебного расследования уже давно прошли, поэтому детективы теперь вынуждены продолжать их через суд.

Однако, пять лет расследования дела для детективов НАБУ - это не рекорд. Есть дела, которые антикоррупционеры расследуют еще с момента создания НАБУ, то есть с 2015 года. Например, уголовное производство против экс-главы компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова и все это время он вынужден жить с существенными ограничениями.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.