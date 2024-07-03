Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нуждаются в общении с психологом и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте. К такому выводу пришли независимые иностранные эксперты, которые провели аудит в НАБУ, пишет УНН.

В часности, аудиторы рекомендуют создать в НАБУ независимую должность омбудсмена для конфиденциального общения с сотрудниками и другими заинтересованными сторонами. По их мнению, это позволит детективам сообщать о проблемах на рабочем месте, о подозрениях в нарушениях и системных проблемах в НАБУ.

Кроме того, эксперты в своем отчете отметили, что в НАБУ нужно ввести должность психолога, а еще лучше нанять нескольких психологов, чтобы они могли общаться с детективами.

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Добавим

Аудит в НАБУ обнаружил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро. В частности, что детективы "стрессируют" из-за войны и бюрократии.

Напомним

В конце мая НАБУ попало в громкий скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от выполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Кроме того, 20 июня вышло еще одно журналистское расследование о вероятном сливе данных из НАБУ, в котором фигурирует уже сам директор бюро Семен Кривонос.

После скандалов нардепы из комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики вызвали на заседание директора НАБУ Семена Кривоноса. Однако, он этот вызов проигнорировал, ссылаясь на то, что обсуждать расследование относительно вероятных сливов данных преждевременно. После этого депутаты решили провести выездное заседание в НАБУ, однако когда оно состоится - пока не известно.