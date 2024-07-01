Більшість українців не довіряють НАБУ - результати міжнародного аудиту.

Рівень суспільної довіри до НАБУ залишається дуже низьким. У 2023 році антикорупціонерам не довіряли понад половина опитаних - 54,4%, а тих, хто повністю або хоча б частково довіряють діям детективів, виявилося менше третини – лише близько 28% опитаних. Про це йдеться у звіті незалежних іноземних експертів за результатами аудиту в бюро, пише УНН.

У НАБУ вважають, що такий низький показник довіри до їхнього органу у суспільства через те, що на нього здійснюються "масовані медійні атаки", які проводять від імені осіб, яким детективи вручили підозри.

Однак, експерти не погодилися з таким аргументом від НАБУ і вказали, що насправді на рівень довіри до антикорупціонерів впливає відсутність обвинувальних вироків у резонансних справах.

Окрім того, нерідко справи НАБУ розвалюються у судах, а обвинувачені отримують виправдувальні вироки. До цього, зокрема, призводять і маніпуляції з експертизами, які детективи замовляють у межах розслідуваних кримінальних справ.

Аудитори також зазначили, що на рівень довіри, імовірно, впливає і те, що комунікація НАБУ з суспільством залишає бажати кращого. Зокрема, вони радять уважніше формулювати свої публічні повідомлення та краще висвітлювати ефект від розслідувань.

Наочним прикладом до цих зауважень аудиторів може бути справа антикорупціонерів до ексміністра агрополітики Миколи Сольського. НАБУ у своєму повідомленні про вручення підозри Сольському ще до будь-яких рішень суду по цій справі вказало дослівно "ексголову аграрного комітету ВР – чинного міністра викрито на заволодінні державною землею". Однак, детективи НАБУ досі не можуть пояснити, якою саме землею заволодів Сольський.

Додамо

За результатами опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова у червні 2024 року, повністю довіряють НАБУ лише 4,3% опитаних, а тих, хто "скоріше довіряє" антикорупціонерам, чим ні – 19,6%.

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень довіри українців до НАБУ за рік знизився.

Нагадаємо

У квітні детективи НАБУ та прокурори САП оголосили Миколі Сольському про підозру у нібито заволодінні земельними ділянками у Сумський області. У справі йдеться про події 2017-2018 років, коли він працював адвокатом і допоміг учасникам АТО реалізувати своє право на отримання 2 га землі.

Уже після звільнення Сольського з посади міністра стало відомо, що ніяких земельних ділянок у Сумській області ані у нього самого, ані у його родини чи афілійованих осіб немає. І це підтверджують щонайменше декларації ексміністра.

Понад те, навіть самі детективи НАБУ не можуть пояснити, чим саме заволодів Сольський. За їхньою версією, злочин полягає у тому, що земельні ділянки, які отримали учасники АТО, начебто належали Національній аграрній академії. Проте навіть в самій Академії так і не змогли знайти документи і довести, що землі дійсно їх. За словами співробітників НААН, вони вважали ці землі своїми, бо раніше на цих землях були колгоспи і радгоспи ім. леніна і сталіна, які начебто є їх спадкодавцями.

Таким чином, головна інтрига всієї справи - чи зможуть довести детективи, що земля належала НААН. Адже, якщо НАБУ не доведе цей факт, тоді швидше за все справа розвалиться. Про це може свідчити й те, що детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили, і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.

Що стосується самих учасників АТО, які і приватизували спірну землю, - вони заявили про правомірність своїх дій і вільне право розпорядження нею. Водночас військові заперечили аргументи НАБУ.